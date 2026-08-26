|
26.08.2026 14:57:22
U.S. Q2 GDP Growth Unrevised At 1.5%
(RTTNews) - A report released by the Commerce Department on Wednesday showed the increase in U.S. gross domestic product in the second quarter was unrevised from the initial estimate.
The Commerce Department GDP jumped by 1.5 percent in the second quarter, unchanged from the original estimate and in line with economist estimates.
The report said an upward revision to consumer spending was partly offset by an upward revision to imports, which are a subtraction in the calculation of GDP.
The increase in GDP in the second quarter reflects a slowdown compared to the 2.1 percent surge in the first quarter.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.