Britische Pfund - US-Dollar

1,3417
 USD
0,0067
0,50 %
USD - GBP
06.03.2026 14:39:04

U.S. Retail Sales Dip Less Than Expected In January

(RTTNews) - A report released by the Commerce Department on Friday showed a modest decrease by retail sales in the U.S. in the month of January.

The Commerce Department said retail sales dipped by 0.2 percent in January after coming in unchanged in December. Economists had expected retail sales to decrease by 0.4 percent.

Excluding sales by motor vehicles and parts dealers, retail sales remained flat in January after coming in unchanged in in December. Ex-auto sales were expected to inch up by 0.1 percent.

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

