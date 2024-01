"Zu optimistisch": EZB-Ratsmitglied Nagel hält Zinssenkungserwartungen für zu verfrüht

"Vielleicht können wir bis zur Sommerpause warten, oder was auch immer, aber ich möchte darüber nicht spekulieren", sagte Nagel Bloomberg TV am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos. Er denke, es sei zu früh, darüber zu diskutieren. An den Finanzmärkten ist die erste EZB- Zinssenkung für April eingepreist. Nagel sagte dazu: "Die Märkte sind manchmal optimistisch, und manchmal sind sie auch zu optimistisch." Er sei anderer Meinung.

FRANKFURT (Dow Jones)