NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Nach den ordentlichen Ergebnissen von Heineken und Carlsberg sei er mit Blick auf das vierte Quartal des Brauereikonzerns etwas nervös gewesen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch die Resultate seien solide, denn der Umsatz aus eigener Kraft habe die Erwartungen übertroffen. Auch die Gewinnentwicklung sei etwas besser als gedacht./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 01:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 01:39 / EST





