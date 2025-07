MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Peter Rothenaicher rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit soliden, aber deutlich unter dem starken ersten Quartal liegenden Zahlen. Wegen der anhaltenden Zollunsicherheiten dürften Kunden des Abfüllanlagen- und Verpackungsherstellers in den USA Investitionsentscheidungen bis auf Weiteres verschoben haben. Trotz einer weniger dynamischen Umsatzentwicklung sollte sich der Aufwärtstrend bei der Profitabilität aber fortgesetzt haben./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 14:32 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





