NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Buy" belassen. Amazan sei der Konkurrenz bei Automatisierung und KI in praktisch jedem Aspekt voraus, schrieb Brent Thill in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einem Gespräch mit einem Logistikexperten. Zölle sorgten jedoch weiter für Unsicherheit und könnten das Geschäft bremsen./rob/ag/ck



