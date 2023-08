LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 74 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz des Gegenwinds im US-Geschäft mit Bud-Light-Bier, könne der Brauereikonzern dank Entlastung auf der Rohstoffkostenseite und Preiserhöhungen das obere Ende Unternehmensziele erreichen, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig monierte der Experte aber das steigende Betriebskapital, was auf der Entwicklung des Finanzmittelflusses laste./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2023 / 04:10 / GMT



