NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Der zum Jahreswechsel angekündigte Abschied von Vorstandschef Joachim Wenning sei angesichts der guten Kursentwicklung der Aktie in dessen Amtszeit eine Enttäuschung und komme zumindest für ihn unerwartet, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Beim designierten Nachfolger, dem Finanzvorstand Christoph Jurecka, sei der Rückversicherer aber in guten Händen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 07:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2025 / 07:16 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.