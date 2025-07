ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air France-KLM mit einem Kursziel von 7,45 Euro auf "Neutral" belassen. Zur angestrebten Aufstockung beim Konkurrenten SAS auf einen Mehrheitsanteil habe die Fluggesellschaft nur wenige Details bekannt gegeben, schrieb Jarrod Castle am Freitag in seiner ersten Reaktion. Die finanziellen Auswirkungen der Transaktion blieben unklar./rob/gl/ag



