NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM deutlich von 9,50 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die überraschend guten Zahlen für das vergangene Quartal und der positive Ausblick auf 2025 markierten den lange erwarteten Wendepunkt in der Ergebnisdynamik der Fluggesellschaft, schrieb Analyst Harry Gowers in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hob seine Prognosen an./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2025 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.