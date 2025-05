ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Zuallererst führte Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie die Nachricht auf, dass Konzernchef Henri Poupart-Lafarge seinen bis März 2027 laufenden Vertrag nicht verlängert. Seiner Einschätzung nach sind zum jetzigen Zeitpunkt weder der derzeitige Verwaltungsrats-Vorsitzende noch der Finanzchef potenzielle Kandidaten für die Nachfolge./rob/tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2025 / 09:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.