ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin geht davon aus, dass der Bahntechnikhersteller die Erwartungen im ersten Geschäftsquartal recht gut erfüllt hat. Die Suche nach einem neuen Konzernchef und die Barmittelzuflüsse dürften im Fokus des Interesses stehen, schrieb er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht am 23. Juli./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 19:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.