NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk angesichts des Rückzugs vom Bieterprozess für die Deutsche-Bahn-Tochter DB Schenker auf "Underperform" mit einem Kursziel von 9400 dänischen Kronen belassen. Wie Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, ist dies der richtige Schritt. Maersk hätte zu viel zahlen müssen, um DSV als Favoriten für den Deal auszustechen. In solch einem Falle wären auch die Risiken im Containergeschäft größer geworden./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 11:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 11:05 / UTC



