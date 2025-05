NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 113,10 auf 125,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Geschäftsmomentum des Portalbetreibers bleibe hoch, schrieb Lisa Yang am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Yang misst Scout24 nun eine höhere Bewertung zu, bleibt aber angesichts geringen Restpotenzials an der Seitenlinie./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 23:28 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.