FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das vergangene Quartal des Saatgutherstellers sei ordentlich gewesen, biete aber Licht und Schatten, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei unambitioniert bewertet, weshalb sie auch ohne klare Kurskatalysatoren attraktiv sei./rob/niw/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2025 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



