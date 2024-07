NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Overweight" belassen. Die anstehenden US-Wahlen dürften erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die US-Stahlhersteller sowie die Hersteller haben, die Stahl in die USA exportierten, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Die derzeitige US-Politik oder ein stärkerer Protektionismus könnte den Unternehmen mit Werken in den USA helfen, aber Firmen mit Exporten dorthin benachteiligen. Unter Europas Produzenten hätten SSAB und Acerinox die höchste Produktion in den USA. Dagegen erzielten ArcelorMittal und mehr noch Outokumpu einen beträchtlichen Anteil ihrer Erlöse mit Ausfuhren in die Vereinigten Staaten. Großteils stammten diese aus den Ländern Kanada und Mexiko, die von US-Importzöllen ausgenommen seien - eine Verschärfung dieser Regelung würde beide Unternehmen treffen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / 18:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.