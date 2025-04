NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Befesa angesichts erneut vereinbarter niedrigerer Schmelzlöhne für Zink in diesem Jahr zwischen dem kanadischen Minenkonzern Teck Resources und Korea Zinc auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Aufwärtspotenzial für das Nettogewinnziel von Befesa für 2025 sollte relativ begrenzt sein, schlussfolgerte Analyst Fabian Piasta am Montag in einer aktuellen Einschätzung. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund der globalen Rezessionssorgen wegen der US-Zölle./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 08:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 08:30 / ET





