ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Asos vor dem Auftakt der Geschäftsberichte aus dem europäischen Einzelhandel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die Spendierfreudigkeit der Verbraucher, die Kosteninflation und die Dynamik im Online- und im stationären Handel seien die wichtigen Aspekte, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Der britische Einzelhändler Next mache den Auftakt der Berichtssaison, gefolgt von Tesco und Marks & Spencer. Die Asos-Aktien seien zuletzt relativ zu anderen Papieren im Sektor unbeliebt gewesen, heißt es mit Blick auf den sogenannten Crowding-Indikator./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2025 / 15:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2025 / 15:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.