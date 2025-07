NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Die Entwicklung der Rohstoffpreise im zweiten Quartal habe seine Erwartungen größtenteils übertroffen und die Aussichten für das zweite Halbjahr seien besser als bisher angenommen, schrieb Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach der jüngsten Kursrally bestehe kurzfristig das Risiko eines Rückschlags bei Bergbauaktien. Er würde aber jede Kursdelle nutzen, um nachzukaufen, da sich der Sektor in den kommenden sechs Monaten und darüber hinaus gut entwickeln sollte./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 20:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 20:05 / ET



