Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Semperit von 23,00 auf 17,50 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung ("Buy") wurde vom zuständigen Analysten Christian Obst hingegen bekräftigt. Die Baader-Experten glauben "nicht an eine nennenswerte Erholung im Jahr 2025", heißt es in der am Dienstag vorgelegten Studie.

Je Aktie rechnen die Baader-Wertpapieranalysten mit einem Gewinn von 0,06 Euro für das Jahr 2025 und für die beiden Folgejahre mit 1,19 bzw. 1,73 Euro. Die Dividendenprognosen belaufen sich auf 0,50 Euro für 2026 und 0,80 für 2027. 2025 soll die Dividende demnach ausfallen.

Zum Vergleich: Am Dienstag gegen Handelsende kostete die Semperit-Aktie an der Wiener Börse 12,96 Euro.

