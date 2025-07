NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Bei dem größten deutschen Wohnungskonzern liefen hinter den Kulissen zahlreiche Initiativen und Aktivitäten, um das Unternehmen wieder voranzubringen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kapitalengpässe seien auch mehrfach erwähnt worden. Besonders interessant sei die Diskussion um das Programm "Vonovia 2.0" gewesen, mit dem der Konzern sein Dienstleistungsangebot für Eigentümer monetarisieren möchte. Dies könnte auch die aktuelle mittelfristige Prognose ergänzen./rob/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 14:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 14:19 / BST



