NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa vor den anstehenden Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Versicherer für die kommenden beiden Jahren leicht. Das Geschäft mit Lebensversicherung sollte sich erholt haben. Zudem dürften das Budget für Naturkatastrophen ausreichen. Wegen des gestiegenen Aktienkurses dürfte Axa außerdem künftig weniger eigene Aktien zurückkaufen./niw/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 10:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 11:08 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.