NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart nach einer Investorenveranstaltung von 107 auf 102 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese habe einmal mehr die starke Marktposition des Handelskonzerns untermauert, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das betreffe sowohl eine mögliche Zurückhaltung der Konsumenten als auch die Kosten./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 20:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 20:53 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.