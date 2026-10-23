Barclays Aktie
|4,90EUR
|-0,10EUR
|-1,90%
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
Barclays Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Barclays nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Der Gewinn vor Steuern habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch die Gesamterträge der britischen Großbank seien schwächer als erwartet ausgefallen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Buy
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5,90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,09 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Barclays plc
|
22.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|ROUNDUP 2: Barclays streicht nach Gewinnplus 5.000 Jobs - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|Barclays stands out from the crowd for the wrong reasons (Financial Times)
|
22.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|ROUNDUP: Barclays streicht nach Gewinnplus 5.000 Jobs - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Barclays plc
|4,90
|-1,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG