Barclays Aktie
|4,92EUR
|0,24EUR
|5,22%
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
Barclays Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Barclays von 700 auf 695 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Caven-Roberts kappte am Freitag geringfügig seine Schätzungen für die Zinsüberschüsse britischer Banken./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Buy
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
6,95 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,87 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Caven-Roberts
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Barclays plc
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
18.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
|17:22
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|17:22
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|17:22
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Barclays plc
|4,93
|5,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|17:23
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|17:22
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:22
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:05
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:53
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:42
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14:37
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14:31
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14:29
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14:24
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|14:20
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14:18
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Evonik Halten
|DZ BANK
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|10:53
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:42
|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research