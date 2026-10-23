Barclays Aktie
|4,82EUR
|-0,08EUR
|-1,65%
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
Barclays Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays von 590 auf 588 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn vor Steuern im dritten Quartal habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jason Napier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für 2026 leicht nach unten./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Buy
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5,88 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,88 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Barclays plc
|
22.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|ROUNDUP 2: Barclays streicht nach Gewinnplus 5.000 Jobs - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|Barclays stands out from the crowd for the wrong reasons (Financial Times)
|
22.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|ROUNDUP: Barclays streicht nach Gewinnplus 5.000 Jobs - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Barclays plc
|4,82
|-1,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
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|Warburg Research
|12:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|12:20
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:20
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|12:08
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:49
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:48
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:32
|Eni Buy
|UBS AG
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:39
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:37
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:35
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Hermès Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.