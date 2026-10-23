Barclays Aktie

4,82EUR -0,08EUR -1,65%
Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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23.10.2026 12:19:16

Barclays Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays von 590 auf 588 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn vor Steuern im dritten Quartal habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jason Napier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für 2026 leicht nach unten./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Barclays plc Buy
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
5,88 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,88 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,04 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:19 Barclays Buy UBS AG
22.10.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Barclays Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 Barclays Buy UBS AG
22.10.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Barclays plc 4,82 -1,59% Barclays plc

Aktuelle Aktienanalysen

12:22 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12:21 RENK Buy Warburg Research
12:20 KRONES Buy Warburg Research
12:20 Vossloh Hold Warburg Research
12:19 Barclays Buy UBS AG
12:08 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
12:01 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:00 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:52 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:51 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:51 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:49 Hermès Sell UBS AG
11:48 Tesla Kaufen DZ BANK
11:32 Eni Buy UBS AG
11:09 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:59 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:41 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:39 Fresenius Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 Roche Buy Deutsche Bank AG
07:39 Nike Overweight Barclays Capital
07:38 Meta Platforms Overweight Barclays Capital
07:37 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
07:37 Swiss Re Underweight Barclays Capital
07:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:36 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
07:35 Allianz Underweight Barclays Capital
07:33 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
07:33 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
07:15 Hermès Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
22.10.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Meta Platforms Buy UBS AG
22.10.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Hermès Kaufen DZ BANK
22.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 QIAGEN Halten DZ BANK
22.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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