NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf nach Quartalszahlen von 110 auf 113 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Sector Perform" belassen. Die Geschäftsdynamik des Konsumgüterherstellers sei bereits in der Bewertungsprämie für die Aktie enthalten, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weitere Chancen, was etwa zusätzliche Ausschüttungen an die Aktionäre betreffe, seien ungewiss. Sie bleibe daher bei ihrer neutralen Einschätzung./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 09:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2023 / 09:24 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.