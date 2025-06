HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum der Consumer-Sparte im zweiten Quartal dürfte lediglich im unteren einstelligen Prozentbereich liegen und die Branche insgesamt schwächele, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Dies habe die Aktie unter Druck gesetzt. Im zweiten Halbjahr sei dank unternehmensspezifischer Maßnahmen aber Besserung in Sicht. Dazu werde die Aktie am unteren Ende der Kursspanne der vergangenen 10 Jahre sowie mit einem deutlichen Abschlag zum Wettbewerber L'Oreal gehandelt./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.