Daimler Truck Aktie
|41,12EUR
|-0,30EUR
|-0,72%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Auftragslage dürfte in Europa über das gesamte Jahresviertel solide gewesen sein, schrieb Nicolai Kempf in einem Ausblick am Montag. Allerdings seien die Aufträge für schwere Nutzfahrzeuge (Class 8) in Nordamerika im September enttäuschend gewesen./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,82 €
|
Abst. Kursziel*:
32,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,32%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
|06.10.26
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|UBS AG
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|RBC Capital Markets
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|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Daimler Truck Overweight
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|29.09.26
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|Bernstein Research
|09.09.26
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|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
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|01.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|41,12
|-0,72%
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|13:06
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
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|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|RWE Overweight
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|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
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|09.10.26
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|RBC Capital Markets
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