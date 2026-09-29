Daimler Truck Aktie
|42,31EUR
|-0,77EUR
|-1,79%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
29.09.2026 10:56:40
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Lage im Fracht-Bereich verbessere sich weiterhin, schrieb Chad Dillard am Montag nach Auswertung der für die Lkw-Branche maßgeblichen Daten vom August. Dies werde zunehmend zum entscheidenden Faktor./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
42,21 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,61%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
42,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,84%
|
Analyst Name::
Chad Dillard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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28.09.26
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28.09.26
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28.09.26
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Aktien in diesem Artikel
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|42,48
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|11:12
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