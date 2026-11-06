NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Zahlen des dritten Quartals und der Jahresausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Harry Martin am Freitag. Die Auftragseingänge hätten aber wegen des Nordamerika-Geschäfts die Erwartungen verfehlt und dies deutlicher als bei Wettbewerbern. Insgesamt gebe es kaum neue Erkenntnisse, nachdem von anderen Unternehmen die Berichte schon bekannt seien./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:04 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.