Daimler Truck Aktie
|40,87EUR
|-0,45EUR
|-1,09%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Zahlen des dritten Quartals und der Jahresausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Harry Martin am Freitag. Die Auftragseingänge hätten aber wegen des Nordamerika-Geschäfts die Erwartungen verfehlt und dies deutlicher als bei Wettbewerbern. Insgesamt gebe es kaum neue Erkenntnisse, nachdem von anderen Unternehmen die Berichte schon bekannt seien./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
39,11 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,28%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
40,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,58%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:18
|Daimler Truck-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform (finanzen.at)
|
08:47
|ROUNDUP: Daimler Truck profitiert von Erholung in USA - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
07:04
|Daimler Truck schneidet mit Erholung in USA etwas besser ab als gedacht (dpa-AFX)
|
05.11.26
|EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
05.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
|08:25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:17
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:17
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|40,35
|-2,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:29
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:27
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|09:26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|09:25
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|09:25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:17
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:07
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:54
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:50
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:23
|AIR France-KLM Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|06:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Pfizer Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|05.11.26
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.