FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der jüngste Kapitalmarkttag habe einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelhersteller habe in den ersten zwei Jahren der "Renew-Danone"-Strategie auf diversen Konzernebenen eine positive Trendwende hingelegt "und befindet sich jetzt auf dem zweiten Teilstück der 'Wertschöpfungsreise'"./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 15:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 16:04 / MESZ





