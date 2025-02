NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das US-Geschäft mit Milchprodukten und pflanzlichen Alternativen (EDP) habe dafür gesorgt, dass das Wachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal etwas über den Erwartungen gelegen habe, schrieb Analyst David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Aktienbewertung glaube er, dass beim Ausblick etwas mehr Inspirierendes notwendig gewesen wäre./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 02:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 02:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.