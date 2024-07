MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Analyst Gerhard Schwarz befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der nach unten revidierten Zielspanne für den Nettovermögenswert. Grund dafür sei das Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis, das im dritten Geschäftsquartal, verglichen mit dem Vorjahr, bedeutend niedriger ausfalle. Der Experte hob allerdings den schwankenden Charakter der Quartalsergebnisse hervor. Insofern seien Ergebnisse eines einzelnen Quartals auf Jahressicht kein wirklicher Indikator./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 08:49 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



