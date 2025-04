FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5000 auf 4900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsätze des Konsumgüterkonzerns seien höher gewesen als viele befürchtet hätten, schrieb Analyst Tom Sykes in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Im Fokus stehe aber die Währungsentwicklung./ag/la



