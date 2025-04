NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Unmittelbar vor dem Sonnenaufgang sei es am dunkelsten, schrieb Analyst Javier Martinez de Olcoz Cerdan in einer am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Autobranche. Er rechnet für Mitte des Jahres weiterhin mit einem zyklischen Tiefpunkt - allerdings im aktuellen Zollumfeld auf einer niedrigeren Basis. Insgesamt steht er der Branche neutral gegenüber, mit gewissem Überraschungsspielraum bei Zollsenkungen. Sein Top-Favorit bleibt Mercedes./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 23:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



