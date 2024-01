HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Drägerwerk nach einer erneuten Anhebung der Jahresziele von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 62 Euro angehoben. Die Aktie des Anbieters von Medizin- und Sicherheitstechnik sei gegenwärtig unterbewertet, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der faire Wert impliziere Aufwärtspotenzial selbst bei seinen konservativen Erwartungen./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.