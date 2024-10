HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Drägerwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Nach den vorgelegten vorläufigen Quartalszahlen und bestätigten Jahreszielen habe die Aktie des Medizintechnikunternehmens sieben Prozent eingebüßt, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz sei zwar schwächer ausgefallen als erwartet, aber dies sei größtenteils auf das schwache Medizingeschäft in China zurückzuführen, schrieb er. Das wiederum werde als vorübergehend angesehen und könne die herben Kursverluste daher kaum rechtfertigen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 08:12 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 08:13 / MESZ





