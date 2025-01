HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Drägerwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Papier zählt zu den Favoriten des Hauses für das Jahr 2025. Anleger hätten das Medizintechnikgeschäft des Unternehmens offenbar weitgehend abgeschrieben, wie der Aktienkurs nahelege, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sei nicht gerechtfertigt. Zudem überzeuge das Sicherheitstechnikgeschäft mit guten Wachstumsperspektiven. Hinzu komme die Aussicht auf deutlich steigende Ausschüttungen an die Aktionäre./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 08:55 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 08:58 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.