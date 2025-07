FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier von Eni von 15,50 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Erneut habe der italienische Ölkonzern die Erwartungen übertroffen und zudem den Ausblick angehoben, schrieb Werner Eisenmann am Freitag mit Blick auf den Quartalsbericht. Eine Erhöhung der Aktienrückkäufe sei möglich./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





