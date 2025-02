MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fielmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Wegen der überraschend schwachen Entwicklung in den ersten neun Monaten 2024 habe er seine Jahresschätzungen für die Optikerkette gesenkt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. An seinen Prognosen für 2025 und 2026 hält er aber fest. Die beibehaltene Anlageempfehlung begründet er mit dem defensiven Geschäftsmodell, den erwiesenermaßen robusten Umsätzen, strukturellen Wachstumstreibern wie etwa die demografische Entwicklung und der inzwischen erreichten kritischen Masse in den Expansionsmärkten USA und Spanien. Hinzu komme die historisch niedrige Bewertung der Aktie./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 14:25 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.