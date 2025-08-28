Fielmann Aktie

52,60EUR -3,80EUR -6,74%
Fielmann

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

28.08.2025 11:28:07

Fielmann Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Die Optikerkette scheine auf einem guten Weg, im Gesamtjahr eine ordentliche Ergebnissteigerung zu erzielen, schrieb Thilo Kleibauer am Donnerstag nach den endgültigen Halbjahreszahlen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

