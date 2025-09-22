Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach Details zu den Mittelfristzielen der Optikerkette von 58 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul begrüßte in einer am Montag vorliegenden Studie die ambitionierte Umsatzwachstumsprognose. In der bevorstehenden Expansionsphase sieht Maul aber erhöhte Abwärtsrisiken für seine Margenerwartungen. Der frisch vollzogene Aufstieg in den MDax dürfte für steigendes Investoren- und Analysteninteresse sorgen, ergänzte er./rob/niw/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
