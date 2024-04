FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fresenius Medical Care (FMC) auf "Halten" mit einem fairen Wert von 38 Euro je Aktie belassen. Ein Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen würde dem Dialyseanbieter in seinem mit Abstand wichtigsten Markt über Steuersenkungen wohl Rückenwind geben, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Es seien derzeit auch keine wesentlichen regulatorischen Risiken durch Trump für den US-Dialysemarkt zu erkennen. Gleichzeitig wäre der Einfluss möglicher Strafzölle wegen des niedrigen Umsatzanteils von China gering./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 11:46 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 12:57 / MESZ





