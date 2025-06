NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für FMC nach dem diesjährigen Kapitalmarkttag von 50,00 auf 54,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach dem überraschenden gestrigen Kursrücksetzer in Reaktion auf die vorgestellten Ziele sei die Aktie des Dialyseanbieters ein taktischer Kauf mit einem Potenzial von 15 Prozent zum neuen Kursziel, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Sie lobte die Restrukturierungsbemühungen seit dem Amtsantritt von Chefin Helen Giza im Dezember 2022, die sich zunehmend in einer besseren Geschäftsentwicklung bemerkbar machten. Die Finanzziele für 2030 seien solide. Der fehlende Ausblick für das Umsatzwachstum gehe wohl auf Volumensorgen wegen der neuen GLP-Abnehmmedikamente zurück, die in den kommenden Jahren aber keinen großen Gegenwind geben sollten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2025 / 04:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2025 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.