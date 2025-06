HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Victoria Lambert äußerte sich in ihrer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Kapitalmarktags überrascht über die Kursverluste in Reaktion auf die Mittelfristziele. Denn immerhin bedeuteten sie einigen Spielraum für den Ergebniskonsens. Sie hob ihre Schätzungen für den Dialysekonzern an./rob/ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2025 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



