HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Diese sollten nach einer langen Zeit mit schlechten Nachrichten für Erleichterung sorgen, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kerngeschäfte wie die auf Nachahmermedikamente spezialisierte Tochter Kabi und die Klinikgesellschaft Helios entwickelten sich planmäßig und der Klinik-Dienstleister Vamed sei beim operativen Ergebnis (Ebit) wieder positiv gewesen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



