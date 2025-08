NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Marken spielten in der Luftfahrt-Branche durchaus eine Rolle, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorbetrachtung. Sie dienten vor allem als Mechanismen zur Informationsvermittlung und Erwartungssteuerung. Insofern zeigten Verbraucher auf sich überschneidenden Strecken eine klare Präferenz für Easyjet gegenüber Ryanair./la/bek



