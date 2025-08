FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 50 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Hinsichtlich des aktualisierten Ergebnisausblicks des Dialyseanbieters sehe er weiterhin einige Risiken, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem könnte die ehemalige Muttergesellschaft Fresenius SE in Kürze beginnen, ihren 25-prozentigen Anteil an FMC nach und nach zu veräußern, was zu einem Aktienüberhang führen würde./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 08:00 / CET



