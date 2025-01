NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die Aktie des Minenkonzerns habe ein verhältnismäßig schwaches Jahr hinter sich, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Frage, wie sich das ändern könne, beantwortete der Experte mit Aktienrückkäufen. Das Unternehmen sollte ab der zweiten Jahreshälfte über die finanzielle Kapazität für hohe Kapitalrenditen verfügen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 09:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 10:00 / ET



